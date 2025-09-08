فأر عملاق يثير الدهشة في حديقة منزل بريطاني (صورة)

عثر أب وابنه أثناء عملهما في حديقة منزلهما على فأر ضخم يبلغ طوله 52 سنتيمترًا (20 بوصة).

وقال إيثان سكوير، البالغ من العمر 18 عامًا والمقبل على دراسة الموسيقى في جامعة بريستول: إن والده اكتشف الفأر في حديقة منزلهما في مينستر، شيبي.

وأضاف إيثان: "لم نرَ فئرانًا بهذا الحجم من قبل، لذا لم نعرف من أين جاء هذا الجرذ. كان طوله على الأقل 32 سم من دون الذيل، ومع الذيل يصل إلى نحو 52 سم".

يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على فأر ضخم آخر بطول 22 بوصة في يوركشاير الشهر الماضي، ويُعتقد أنه الأكبر الذي تم التقاطه في المملكة المتحدة.

هذا الحجم يفوق بكثير متوسط حجم الجرذ البني في بريطانيا، الذي يتراوح طوله بين 15 و27 سم من الرأس إلى الذيل.

من جهته، قال فيل جولدينج، خبير مكافحة الحشرات الذي يعمل في المجال منذ أكثر من 20 عامًا لصحيفة "ميرور": "لم أر فأرًا أكبر من واحد بطول 16 بوصة علق بقدمي عام 2016. كان كريه الرائحة ومليئًا بالذباب، فظننت أنه ميت لكنه عضني عندما اقتربت منه".

وأوضح أن الفئران لا يُفترض أن تصل إلى هذا الحجم وراثيًّا، لكنه لم ير فئرانًا ضخمة بشكل غير طبيعي.

وأضاف أن موسم القوارض لم يبدأ بعد، لكن مكالمات الإبلاغ عن الفئران ازدادت في 2024 مقارنة بالعامين السابقين، مرجحًا أن السبب هو هدر الطعام ونفايات الطعام التي تجذب هذه القوارض.