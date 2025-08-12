محمود عزازي يرد على تهديد تامر عبد المنعم بعد انسحابه من "نوستالجيا"

رد الممثل المصري محمود عزازي، بطل مسرحية نوستالجيا 80/90 على تصريحات الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التي أدلى بها لـ"إرم نيوز" والتي توعّده فيها بمنعه من المشاركة في جميع مسرحيات وزارة الثقافة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، إثر الأزمة التي نشبت بينهما عقب غيابه عن العرض الأخير للمسرحية في محافظة الإسكندرية، وإعلانه الانسحاب من العمل لاحقًا.

وفي تصريحاته للصحافة المحلية، أوضح عزازي أنه أنهى تعاقده مع وزارة الثقافة، لافتًا إلى أن مشاركته في المسرحية لم تكن بناءً على عقد رسمي، بل جاءت باتفاق ودي، مضيفًا أنه قدّم اعتذارًا عن العرض الأخير لظروف شخصية طارئة، وأبلغ عن ذلك بطريقة ودية مماثلة لطبيعة الاتفاق الأصلي، على حد تعبيره.

وأكد الممثل المصري أنه يكنّ كل الاحترام والتقدير للفنان تامر عبد المنعم، مشددًا على عدم وجود أي خصومة بينهما. كما نفى ما تردد بشأن منعه من المشاركة في عروض الوزارة، موضحًا أن انسحابه لم يكن خرقًا لأي التزام قانوني، إذ لم يُبرم عقدًا رسميًا منذ البداية.

وكان الفنان تامر عبد المنعم، قد أدلى بتصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أكد فيها أنه تقرر منع الفنان محمود عزازي من التعامل مع جميع مسارح الدولة، نظرًا لما وصفه بعدم الالتزام المهني، مؤكدًا أنه سيتم استبداله بممثل آخر لمواصلة العروض دون تعطيل، على حد قوله.

كما أوضح عبد المنعم أن الفنان المتغيب أبلغ المخرج المُنفذ بنيته عدم الحضور قبل ساعة فقط من بدء العرض، واصفًا تصرفه بغير القانوني وغير المهني، بالإشارة إلى أن وزارة الثقافة تشترط الخطابات الرسمية في مثل هذه الحالات، وفق تعبيره.

يُذكر أن الفنان تامر عبد المنعم، اضطر إلى أداء دور "عادل إمام" بديلًا لعزازي، في محاولة لإنقاذ الموقف، دون الإفصاح عن هوية الممثل الذي سيحل بديلًا لمحمود عزازي عقب اعتذاره واشتعال الأزمة بينه وبين تامر عبد المنعم.