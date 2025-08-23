حمل اسم فيلسوف أفريقي.. شارع في برلين يطوي صفحة العنصرية

بعد سنوات طويلة من الجدل، تم تغيير اسم شارع "مورن" (كانت تستخدم لوصف الزنوج القادمين من أفريقيا) في العاصمة الألمانية برلين، ليحمل الآن اسم الفيلسوف الأفريقي أنطون-فيلهلم-أمو. وخلال احتفال رسمي، أزيح الستار عن لافتات الشارع في منطقة وسط برلين (برلين-ميته) بشكل رمزي، إيذانا بتغيير الاسم بشكل رسمي.

ووصف "حزب الخضر" تغيير اسم الشارع بأنه نتيجة "عمل ديمقراطي مثابر". وقالت توبا بوتسكورت، المتحدثة باسم سياسة مكافحة التمييز في الكتلة البرلمانية للخضر في مجلس النواب: "كان هذا الاسم بالنسبة لكثير من الأشخاص السود تذكيرًا يوميًا بالإقصاء – والآن نرسل إشارة واضحة من أجل الاحترام والتنوع".

بدوره، أعرب طاهر ديلا، المتحدث باسم مبادرة السود في ألمانيا، عن ارتياحه للاسم الجديد، مؤكدًا أن السود كانوا دائمًا يوضحون أن هذا المصطلح يُفهم لديهم على أنه عنصري.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورج مهدت الطريق لذلك مساء أمس الجمعة، بعدما بات تغيير الاسم مهددًا بالإلغاء في اللحظات الأخيرة. فقد وافقت المحكمة الإدارية في برلين قبل يوم واحد بشكل مفاجئ على طلب أحد السكان وأوقفت التغيير، لكن الحي قدّم استئنافًا ناجحًا لدى المحكمة العليا.

وكانت المساعي قائمة منذ سنوات إلى تغيير اسم الشارع، باعتبار مصطلح "مور" عنصريًا، أما الاسم الجديد فيعود إلى العالِم أنطون فيلهلم أمو، المنحدر من غرب إفريقيا، والذي عمل في ألمانيا في القرن الثامن عشر، ويُعتبر أول فيلسوف ومحامٍ أسود معروف في الجامعات الألمانية.

ويرى المعارضون أن إطلاق اسم "مور" على ذلك الشارع قبل 300 عام لم يكن عنصريًا، بل كان مقصودًا به التقدير.

وقد تم تثبيت أولى اللافتات باسم أمو بالفعل قبل عدة أيام، ووافقت إزاحة الستار عن اللافتة لليوم العالمي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها.