دراسة: اختتام البرامج التلفزيونية الطويلة يصيب متابعيها بـ "حزن الفقد"

كشفت دراسة حديثة أن البرامج التلفزيونية الطويلة تحدث تأثيرات نفسية لدى المشاهدين الذين يبدون تأثيرات عاطفية عميقة عند انتهاء عرض برامجهم المفضلة، موضحة أن بعض المشاهدين شعروا بحزن مشابه لفقدان صديق مقرب.

ووفق موقع "phys.org"، قام عالم النفس في جامعة CQUniversity الأسترالية، آدم جيراس، بدراسة حالة مسلسل "الجيران"، وهو مسلسل تلفزيوني محبوب تم بثه لمدة 37 عامًا في كل من أستراليا والمملكة المتحدة، مما عزز العلاقات طويلة الأمد بين شخصياته والمشاهدين.

وسعت الدراسة، التي حللت الاستطلاعات التي أكملها أكثر من 1289 معجبًا، إلى فهم العمق العاطفي لهذا الارتباط والشعور اللاحق بالخسارة الذي يشعر به المشاهدون.

وتم تصميم استطلاعات الدراسة بدقة لقياس شدة الحزن والمشاعر الأخرى المرتبطة باختتام العرض، وطُلب من المشاركين التفكير في مشاعرهم تجاه نهاية العرض، وارتباطهم العاطفي بالشخصيات، وقبولهم العام لاختتام العرض.

بالإضافة إلى ذلك، استكشف الاستطلاع ما إذا كان المشاهدون يشعرون بشعور من الانغلاق أو الامتنان تجاه فريق الإنتاج.