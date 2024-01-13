وسط غياب القانون.. تجدد نقاش "الإجهاض السري" في المغرب

جدد البرلمان المغربي نقاش موضوع الإجهاض السري، وسط غياب تشريع لـ"تقنينه" في المملكة.

وردًا على سؤال نيابي، قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، إن هذا الموضوع "ذو حساسية كبيرة ويحظى بنقاش مجتمعي كبير منذ سنوات".

وأوضح وزير الصحة أن الاتفاقات التي جاءت بعد مشاورات موسعة خلصت إلى أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض الحالات من العقاب، لوجود مبررات قاهرة.

وأفادت تقديرات الجمعيات العاملة في هذا المجال بأنه يتم إجراء 600 - 800 عملية إجهاض سري يوميًا في المغرب، في حين تتحدث أرقام رسمية عن وجود 200 حالة إجهاض سري يوميًا داخل العيادات.

وفي ظل ارتفاع أعداد عمليات الإجهاض السري التي تُجرى يوميًا في المغرب، طالبت المحامية والحقوقية، مريم جمال الإدريسي، بضرورة رفع التجريم عن الإجهاض للحد من مجموعة مشاكل اجتماعية كثيرة في المغرب.