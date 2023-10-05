عام 2023 في طريقه ليصبح الأعلى حرارة على الإطلاق

قالت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس، إن العام الحالي في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق.

يأتي ذلك، مع ارتفاع معدل درجة الحرارة عالميًّا حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية عن المتوسط.

وأوضحت الخدمة، أن درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر، أعلى بمقدار 1.4 درجة مئوية من متوسط ما قبل الصناعة (من الأعوام 1850 إلى 1900).