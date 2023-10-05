عام 2023 في طريقه ليصبح الأعلى حرارة على الإطلاق
قالت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس، إن العام الحالي في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق.
يأتي ذلك، مع ارتفاع معدل درجة الحرارة عالميًّا حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية عن المتوسط.
وأوضحت الخدمة، أن درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر، أعلى بمقدار 1.4 درجة مئوية من متوسط ما قبل الصناعة (من الأعوام 1850 إلى 1900).
وكان أيلول/سبتمبر الماضي، الأعلى حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، وكانت درجة الحرارة أعلى بمقدار 0.93 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة للشهر نفسه في الفترة 1991-2020.
ويقول العلماء، إن تغير المناخ مصحوبًا بظاهرة "النينيو" المناخية هذا العام، والتي تؤدي لتدفئة المياه السطحية في شرق المحيط الهادي ووسطه، قد ساهما في الارتفاعات الأخيرة في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.