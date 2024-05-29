"خيوط المعازيب" يخطف عدة جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون
فاز مسلسل "خيوط المعازيب" بعدة جوائز، فيما حصدت مسلسلات أخرى، وفنانون، ومخرجون، جوائز أيضاً في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، المقام حاليًّا في العاصمة البحرينية، المنامة.
وأعلن منظمو المهرجان في نسخته الـ 16، عن جوائز "الدانة" المخصصة للدراما التلفزيونية العربية، والتي تضمنت فوز المسلسل السعودي "خيوط المعازيب" بجائزة "الدانة" لأفضل مسلسل اجتماعي.
وكانت جائزة الدانة لأفضل نص من نصيب الكاتبة هناء عبد الله العمير، عن نص مسلسل "خيوط المعازيب".
فيما نال جائزة الدانة لأفضل ممثل، الفنان عبد المحسن النمر عن دوره في مسلسل "خيوط المعازيب".
وتقاسم المخرج عبد العزيز الشلاحي والمخرج مناف عبدال جائزة الدانة لأفضل مخرج، عن مسلسل "خيوط المعازيب".
وفاز مسلسل "الحشاشين" المصري، بجائزة الدانة لأفضل مسلسل عربي من بين الأعمال المشاركة في المهرجان الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين.
كما فاز مسلسل "سكة سفر" السعودي في موسمه الثالث، بجائزة الدانة لأفضل مسلسل كوميدي.
وحصدت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، جائزة الدانة لأفضل ممثلة، فيما ذهبت جائزة الدانة التقديرية للفنان القدير سعد الفرج.
وحصل على جائزة الجمهور لأفضل مسلسل خليجي، مسلسل "سندس 2".
وذهبت جوائز الدانة لأفضل ممثل وممثلة "وجه صاعد"، للفنان نايف البحر، والفنانة ريم حمدان.
أما جائزة الدانة لأفضل موسيقى تصويرية، فكانت من نصيب سليم عرجون.