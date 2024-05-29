"خيوط المعازيب" يخطف عدة جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

فاز مسلسل "خيوط المعازيب" بعدة جوائز، فيما حصدت مسلسلات أخرى، وفنانون، ومخرجون، جوائز أيضاً في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، المقام حاليًّا في العاصمة البحرينية، المنامة.