أقوى بـ60 مرة.. تطوير جلد نباتي من أوراق الأناناس

طور فريق من الباحثين التايلانديين مادة قوية ومتينة تعتمد على ألياف أوراق الأناناس والمطاط الطبيعي لصناعة جلود أكثر متانة وقوة ومن الجلود النباتية، والتي يمكن استخدامها لصنع الحقائب والملابس والأحذية.

جلد بيولوجي

وبعيدًا عن المعالجة الكيميائية واستخدام البلاستيك، ابتكر الباحثون التايلانديون هذا الجلد من مصادر بيولوجية بنسبة 100%.

وأوضح أعضاء فريق الباحثين الذي يقوده البروفيسور تاويتشاي أمورنساكشاي أنّ "هذا الابتكار يقدّم بديلًا مستدامًا ومجديًا اقتصاديًا للجلود التقليدية، إذ لديه القدرة على إحداث ثورة في صناعة الجلود والمساهمة في مستقبل أكثر صداقة للبيئة"، وفق تعبيره.

وأشار تقرير نشره موقع "جيو" الفرنسي المهتم بقضايا البيئة إلى أن هناك بالفعل بدائل للجلود الحيوانية، ففي ربيع عام 2022، أبلغ باحثون عن وجود هذه "الجلود النباتية" التي تم تطويرها من خلال إعادة استخدام وتحويل بعض النباتات مثل العنب أو التفاح أو الفطر، ولكن حتى الآن، ظلت هذه الابتكارات تواجه تحديات كبيرة.

بديل بيئي

وتمثل الجلود النباتية أيضًا بديلًا بيئيًّا مفيدًا لكوكب الأرض على مستويين، فهي تحدّ من استغلال جلود الحيوانات، وأيضًا من استخدام البلاستيك الذي يعتبر مضرًا للبيئة، كما أنّ عمره قصير بسبب افتقاره لمقاومة التمزق.

وبحسب التقرير فإنّ "صلابة الجلد المقدم في هذه الدراسة أقوى بـ 60 مرة من الجلد النباتي، كما أن مقاومته للتمزق ستكون ضعف مقاومة الجلد النباتي.

وتجري عملية تصنيع الجلد الجديد عبر استخلاص الألياف الصغيرة، فضلًا عن التحضير الدقيق الذي تخضع له، ويتم أولًا تنظيف الأوراق وتقطيعها إلى قطع بعرض 6 ملمترات، وبمجرد تجفيفها يتم طحنها للحصول على عجينة خضراء سميكة يجري استخدامها لاحقًا لصناعة الأحذية والحقائب والمعاطف.