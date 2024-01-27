مصري يقتل طفله الصغير بسبب "بذاءة لسانه"

أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على قتل طفله الصغير في مصر، بعد أن انهال عليه باللكمات على رأسه، بسبب كثرة سبابه وبذاءة لسانه.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لإصابته بنزيف في المخ نتيجة ارتطام رأسه بشيء صلب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث العامة إلى المستشفى، وباستجواب والدة الطفل أشارت إلى أن نجلها ارتطم بالأرض أثناء لعبه بالدراجة الهوائية خاصته، ليسقط فاقدا للوعي؛ ما جعلها تذهب مسرعة إلى المستشفى.

وكشفت تحريات المباحث زيف رواية الأم، وأن والد الطفل هو القاتل.

وألقت قوات الشرطة القبض على والد الطفل، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، حيث اعترف القاتل بالواقعة، لافتا إلى أنه كان يريد تأديبه وليس قتله.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الموعد المحدد.