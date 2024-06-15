أول ظهور رسمي لكيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان (صور)

ظهرت الأميرة كيت علنًا للمرة الأولى منذ تشخيص إصابتها بالسرطان، برفقة الأمير ويليام وأطفالهما في احتفال "Trooping the Color"، في مشهد لافت استقطب الآلاف من المعجبين.

ووصلت الأميرة كيت، البالغة من العمر 42 عامًا، برفقة الأمير ويليام، وأطفالهما الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.

وتوجهت العائلة الملكية في سيارة إلى قصر باكنغهام، حيث تجمع الآلاف من المعجبين على طول الطرق، حاملين أعلام الاتحاد.