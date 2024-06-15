أول ظهور رسمي لكيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان (صور)
ظهرت الأميرة كيت علنًا للمرة الأولى منذ تشخيص إصابتها بالسرطان، برفقة الأمير ويليام وأطفالهما في احتفال "Trooping the Color"، في مشهد لافت استقطب الآلاف من المعجبين.
ووصلت الأميرة كيت، البالغة من العمر 42 عامًا، برفقة الأمير ويليام، وأطفالهما الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.
وتوجهت العائلة الملكية في سيارة إلى قصر باكنغهام، حيث تجمع الآلاف من المعجبين على طول الطرق، حاملين أعلام الاتحاد.
وأعرب الأمير ويليام عن سعادته بعودة كيت، مشيرًا إلى أهمية دعمها في مشاريعها وأعمالها، بينما عبر الملك تشارلز عن سروره بحضورها في هذا اليوم الكبير.
وفي رسالتها الأخيرة التي نشرتها على منصة "الإنستغرام"، شكرت كيت الجميع على دعمهم وتفهمهم، وأكدت أنها ما زالت في مرحلة العلاج لكنها تتطلع للمشاركة في بعض الأنشطة العامة خلال الصيف.
تجمع المشجعون منذ الصباح الباكر حاملين أعلام الاتحاد واللافتات، معربين عن فرحتهم برؤية العائلة المالكة، فيما عبر رئيس الوزراء ريشي سوناك عن سروره بخبر عودة الأميرة كيت، مشيدًا بشجاعتها وصراحتها.