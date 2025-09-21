مصرع عاملتين وإصابة 16 في حادث مروع بالمغرب (صور)

شهد إقليم آشتوكة آيت باها، في المغرب، صباح الأحد، حادثًا مروعًا أودى بحياة امرأتين، وأسفر عن إصابة 16 شخصًا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقًا لمصادر أمنية محلية، فقد وقع الحادث على مستوى الطريق الرابطة بين آيت عميرة وبيوكري، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة صغيرة تُستعمل لنقل العمال الزراعيين ومركبة خفيفة، إذ لقيت امرأتان حتفهما في مكان الحادث، بينما تم نقل المصابين الستة عشر إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكري لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية الضرورية.

وأكدت المصادر ذاتها أنّ جثتي الضحيتين وُضعتا بمستودع الأموات في المستشفى ذاته، في حين باشرت السلطات المختصة، بإشراف من النيابة العامة، الإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تشمل الفحص الميداني لمكان الحادث والاستماع إلى إفادات الشهود، قبل تحرير محضر رسمي وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش الحاد بشأن ظروف نقل العاملات والعمال في القطاع الزراعي، إذ تسجّل الطرق المغربية، بين الفينة والأخرى، حوادث دامية مرتبطة بهذه الفئة، ففي 27 مايو/أيار الماضي، لقيت أربع نساء حتفهن وأُصيبت خمس أخريات بجروح، بعد انفجار إطار مركبة كانت تُقلّ 14 عاملة فلاحية بجماعة سبت الكردان، في حادث وصف الضحايا فيه بـ "ضحايا لقمة العيش".

كما شهدت الطريق الإقليمية رقم 1009، الرابطة بين بيوكري وآيت ميلك، يوم 24 يونيو/حزيران، حادثًا مماثلًا أدى إلى إصابة 19 شخصًا إثر انقلاب عربة لنقل العمال الزراعيين بمنطقة سيدي بوسحاب.