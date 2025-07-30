اعتقال 168 شخصًا أشعلوا النيران بغابات تركيا

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، عن اعتقال 168 شخصًا في جميع أنحاء تركيا على خلفية تورطهم بإشعال النيران في الغابات.

وأشار تونج إلى اعتقال 39 من المتهمين مؤخرًا، وإصدار أوامر قضائية بحق 64 متّهمًا آخرين، في إطار التحقيقات المتعلقة بحرائق الغابات.

وتحاول فرق الإطفاء التركية السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في عدة مناطق، أبرزها مدينتا بورصة وكارابوك، حيث لا تزال النيران تلتهم مساحات من الغطاء النباتي، وفق ما أوردت وسائل إعلامٍ تركية.

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وتبذل فرق الإطفاء، مدعومة بوسائل جوية وبرية، جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران رغم صعوبة الأحوال الجوية، حيث أعلنت عن نجاحها في إخماد حرائق بمدن أخرى، مؤكدة استمرار العمل حتى القضاء التام على الحرائق المشتعلة.

وأجلت تركيا الأحد الماضي أكثر من 3500 شخص من مناطق محيطة بمدينة بورصة الصناعية الكبرى في شمال غربي البلاد.

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي عن إجلاء 3515 شخصًا ونقلهم إلى أماكن آمنة، مضيفًا أن 2300 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ شاركوا في مكافحة النيران، الأحد، وسط رياح عاتية.

كما أوضح الوزير أنه جرى نشر أكثر من 850 مركبة، إلى جانب 6 طائرات و4 مروحيات في المنطقة، التي يتوقّع ارتفاع درجات الحرارة بها إلى 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة.