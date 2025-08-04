دراسة إسرائيلية تتهم شكسبير بعدم تأليف 15 مسرحية من أشهر أعماله

أثارت دراسة بالذكاء الاصطناعي، أجراها باحثان إسرائيليان، الجدل في عالم الأدب الدولي، بعد أن اتهمت الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير بعدم تأليف 15 مسرحية من أشهر أعماله.

ووفق صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، نُشرت هذه الدراسة الجديدة، أخيراً، في مجلة أدبية مشهورة، ووصفت نتائجها بغير العادية.

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وتوصل الباحثان لهذه النتيجة بتطوير خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكشفت أن ما لا يقل عن 15 من المسرحيات الـ39 المنسوبة إلى شكسبير، بما في ذلك "حلم ليلة صيف" و"أنطوني وكليوباترا"، ربما لم يكتبها هو نفسه.

واستخدم البحث، الذي قاده البروفيسور زئيف فولكوفيتش والدكتورة ريناتا إيبروس، من كلية براودا الأكاديمية للهندسة في مستوطنة كرميئيل، تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة وطريقة تحليل جديدة متطورة تحدد "المحتالين وفق الأسلوب"، من خلال مقارنة مئات النصوص لكتاب معروفين، مع إزالة الانحياز البشري الذي وجّه النقاش التاريخي حول هوية مؤلف هذه المسرحيات.

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وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه يتم الآن تطبيق هذه الطريقة أيضاً على النصوص العربية الكلاسيكية، وكتابات الحائز على جائزة نوبل ميخائيل شو.