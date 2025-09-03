محكمة مصرية تنصف أرملة الفنان إحسان الترك ونجلها

أصدرت محكمة جنح الهرم، اليوم الأربعاء، حكماً بتأييد الحبس لمدة عام بحق مالك عقار ونجله، على خلفية اتهامهما بالتعدي على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك ونجلها، أثناء محاولتهما طردهما من الشقة السكنية التي كانا يقيمان فيها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

ووفقاً لصحف محلية، فقد صدر الحكم غيابياً بحق المتهمين، بعد توجيه اتهامات لهما باستخدام العنف ومحاولة الإخلاء القسري لأرملة الفنان وابنها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

من جانبه، صرّح المحامي عصام مهنا، دفاع أرملة إحسان الترك، أن قوات الأمن ألقت القبض على مالك العقار، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقاً عقب بدء إجراءات إعادة محاكمته، وذلك وفقاً لما تقتضيه الأحكام الغيابية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدمت به أرملة الفنان إلى النائب العام، أفادت فيه بتعرضها لتهديدات متكررة من مالك العقار وصلت إلى حد التهديد بالقتل، ما اضطرها إلى مغادرة الشقة التي كانت تسكنها مع نجلها عقب وفاة زوجها في مارس الماضي.

وكشفت أرملة الترك في تحقيقات النيابة العامة عن معاناة كبيرة عاشتها بعد رحيل زوجها، مؤكدة أنها تعرضت للطرد من محل سكنها إثر محاولات المالك ونجله الضغط عليها لترك الشقة، رغبةً في رفع القيمة الإيجارية الشهرية إلى سبعة آلاف جنيه، رغم أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين ينص على مبلغ أقل بكثير.

وأضافت أنها اضطرت للانتقال مع نجلها إلى شقة أخرى بعد تصاعد التهديدات وتكرار التعديات من قبل المالك ونجله، مشيرة إلى أن ما واجهته يمثل اعتداءً على حقوقها القانونية والإنسانية.

ويُذكر أن القضية أثارت تفاعلاً واسعاً، خاصة في الأوساط الفنية، نظراً للظروف الصحية والمادية الصعبة التي عاشها الفنان إحسان الترك في أيامه الأخيرة قبل وفاته في مارس الماضي.