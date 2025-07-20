المغرب.. الجمهور مفاجأة ختام مهرجان تيفلت

شهد حفل ختام النسخة الخامسة من مهرجان تيفلت مفاجأة سارة، تمثلت، بحسب نقاد ومراقبين، في حضور جماهيري غير مسبوق بتاريخ المهرجان الفني الثقافي، الذي نظمته جمعية "أطلس زمور تيفلت للثقافة والتنمية والإبداع" تحت شعار: "دور الثقافة في ترسيخ الهوية المغربية لخدمة الوحدة الوطنية".

وقال الفنان الجزائري فضيل، في تصريحات للصحافة المحلية، إنه "صُدم صراحة بسبب كثافة الجمهور في الحفل، فلم يكن يتوقع هذا الحضور الهائل"، مضيفا أنه "يعشق الغناء في المدن الصغيرة التي تملك جمهوراً حقيقياً ومحباً للموسيقى"، على حد تعبيره.

من جانبه، أعرب الفنان بدر أوعبي عن اعتزازه بالمشاركة في سهرة الختام، مشيرا إلى أن التنظيم فاق التوقعات، فقد لمس استقبالا حارا وتفاعلا كبيرا من جميع الفئات العمرية التي حضرت بكثافة.

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وشهدت الدورة الجديدة من المهرجان تكريم عدد من فناني المغرب البارزين، بينهم رشيد الوالي، وفاطمة خير، وفضيلة بنموسى، إلى جانب تتويج الفائزين في كل من مسابقة "تيفلت الوطنية" ومسابقة تجويد وحفظ القرآن الكريم، ما منح المهرجان بعدا ثقافيا وروحيا.

وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس الماضي، وسط أجواء حميمية ساد فيها اللون الغنائي الشعبي، مع محاولة إبراز الخصوصية الثقافية للمدينة التي تقع بين مدينتي الرباط وفاس، وتتمتع بتاريخ حضاري لافت.