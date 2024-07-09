هيا الشعيبي تثير قلق جمهورها بشأن إصابتها بالسرطان

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قلق جمهورها بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على منصة "تيك توك"، أعلنت خلاله احتمالية إصابتها بالسرطان.

وكشفت الشعيبي خلال البث المباشر سبب غيابها الفترة الماضية، موضحة: "مشغولة بفحوصات طبية يمكن فيني كانسر، ما أبغي أقول بس أنتم حبايبي، فحوصاتي مستمرة وإن شاء الله ماكو شيء".

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أنها تعاني مشاكل بالغدة الدرقية منذ فترة، لافتة إلى أنها لا تحب أن تتحدث عمّا جرى معها، وأن السرطان أصاب العديد من البشر.



ونشرت الشعيبي فيديو لطبيب يوضح الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن انتشار السرطان في الجسم.

وتلقت الشعيبي دعوات متابعيها بالشفاء العاجل.