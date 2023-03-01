طبيب يستقبل مرضى العناية المركزة بالعزف على الغيتار
في تصرف خارج عن المألوف، يستقبل طبيب العناية المركزة البريطاني "توم أوين" مرضاه المصابين بأمراض خطيرة بالعزف على الغيتار.
وقال توم في مقابلة مع صحيفة "ميرور" البريطانية: "أنتظر ابتسامة منهم، فهذا جزء من عملية إعادة التأهيل. لو كان بإمكاني ترك مجال الرعاية الصحية والذهاب في جولة حول العالم لأعزف الغيتار للمرضى لكنت فعلتها".
وأشار الدكتور أوين، الذي يعمل في وحدة العناية المركزة بمستشفى "رويال بريستون"، إلى أنه يسأل المرضى عن الأغاني التي يفضلونها، ليقدمها لهم.
وعن ردود الفعل التي يتلقاها، أكد الطبيب أوين أن بعض أفراد عائلة المرضى يبكون تأثرا، فهذا يعني لهم الكثير.
من جانبه، قال مريض يدعى ليام ساتكليف، إن سماع النغمات التي يعزفها الطبيب أوين جعله أفضل حالا، بعد معاناته من التهاب رئوي حاد أدخله غيبوبة.
وأضاف: "فتحوا شقا في قصبتي الهوائية لأتمكن من التنفس، ودخلت في غيبوبة لمدة 3 أسابيع، وعندما استيقظت رفع الدكتور أوين معنوياتي يوميا من خلال عزفه الجميل".
وأنهى ليام حديثه قائلا: "عندما يعزف لك طبيبك مقطوعة موسيقية، ستنسى أنك في وضع حرج بالمستشفى".