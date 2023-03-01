طبيب يستقبل مرضى العناية المركزة بالعزف على الغيتار

وعن ردود الفعل التي يتلقاها، أكد الطبيب أوين أن بعض أفراد عائلة المرضى يبكون تأثرا، فهذا يعني لهم الكثير.

من جانبه، قال مريض يدعى ليام ساتكليف، إن سماع النغمات التي يعزفها الطبيب أوين جعله أفضل حالا، بعد معاناته من التهاب رئوي حاد أدخله غيبوبة.

وأضاف: "فتحوا شقا في قصبتي الهوائية لأتمكن من التنفس، ودخلت في غيبوبة لمدة 3 أسابيع، وعندما استيقظت رفع الدكتور أوين معنوياتي يوميا من خلال عزفه الجميل".

وأنهى ليام حديثه قائلا: "عندما يعزف لك طبيبك مقطوعة موسيقية، ستنسى أنك في وضع حرج بالمستشفى".