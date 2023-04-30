تفاعل مع طريقة استقبال عسكري سعودي للقادمين من السودان.. ماذا قال للإيرانيين؟
أثار قائد المنطقة الغربية العسكرية في السعودية، اللواء طيار ركن أحمد الدبيس، تفاعلًا واسعًا مع طريقته المميزة في الترحيب بالأفراد الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر السفن السعودية.
وتداول معلقون عددًا من مقاطع الفيديو للدبيس خلال ترحيبه بأفراد عدد من الجاليات إثر وصولهم إلى ميناء جدة غربي المملكة.
ومن بين تلك المقاطع توجيه القائد السعودي كلمات ترحيب لأفراد من الجالية اليمنية والباكستانية وجاليات أخرى.
لكنَّ مقطعًا لحديث اللواء الدبيس لأفراد الجالية الإيرانية والقائم بأعمال السفارة الإيرانية حظي بتفاعل كبير؛ بسبب الكلمات المؤثرة التي وجَّهها العسكري السعودي للإيرانيين.
وفي الفيديو يقول اللواء الدبيس، مخاطبًا الإيرانيين باللغة الإنجليزية، إنهم مرحب بهم في المملكة في أي وقت، وهي بمثابة بلدهم الثاني.