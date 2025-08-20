الكشف عن أسباب وفاة نجم Lilo & Stitch ديفيد هيكلي

صدر تقرير تشريح جثة الممثل الأمريكي ديفيد هيكلي كينوي بيل، نجم فيلم Lilo & Stitch، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول وفاته عن عمر ناهز 46 عامًا في جزيرة هاواي الكبرى يوم الـ12 من يونيو الماضي.

ووفقًا للتقرير الذي حصلت عليه مجلة People، أُجري التشريح في الـ19 من يونيو واكتمل في الـ10 من يوليو، وأظهر أن بيل كان يعاني بضع مشكلات صحية، أبرزها: فشل تنفسي حاد، وتسمم دموي، وأمراض قلب مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، إضافة إلى السمنة المفرطة. كما أشار التقرير إلى إصابته بالتهاب الجلد الركودي ووذمة في الأطراف السفلية.

وأكد فحص السموم المرفق بعدم وجود أي نسبة مرتفعة من المخدرات أو الكحول في جسده، فيما بيّن أن الممثل اشتكى من صعوبة في التنفس قبل وفاته.

وأوضح التقرير أن محاولات إنعاش بيل شملت استخدام وسادات مزيل الرجفان، وأنبوب هوائي، وأجهزة قياس ضغط الدم، بالإضافة إلى أنبوب وريدي وإبرة داخل العظم لإعطاء الأدوية.

وكانت شرطة هاواي فتحت تحقيقًا جنائيًّا عقب الوفاة وفق الإجراءات المتبعة، لكنها أكدت لاحقًا عدم وجود شبهة جنائية، قبل أن تعلن اكتمال التحقيق.

واشتهر بيل بدوره الكوميدي في النسخة الجديدة من فيلم Lilo & Stitch التي حققت أكثر من مليار دولار عالميًّا، حيث ترك مشهد سقوط كوب الثلج من يده عند رؤية بوابة فضائية مفتوحة أثرًا كبيرًا لدى الجمهور.