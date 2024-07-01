مصر.. مصرع 6 في حادث مروري مروّع ( صور)
لقى 6 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروع بمحافظة جنوب سيناء بمصر، فيما أصيب 22 آخرون.
ونتج الحادث عن تصادم سيارتي نقل ركاب " ميكروباص" أمام مركز شباب "وادي تال"، على بعد حوالي 20 كم من مدينة "أبو زنيمة" باتجاه مدينة "رأس سدر".
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وقام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج اللازم. بينما تم نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة الموتى تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.
وتولت السلطات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى شهادات الناجين والمصابين، بعد تحسن حالتهم.