مصر.. مصرع 6 في حادث مروري مروّع ( صور)

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وقام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج اللازم. بينما تم نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة الموتى تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.

وتولت السلطات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى شهادات الناجين والمصابين، بعد تحسن حالتهم.