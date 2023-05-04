إصابة الفنان المصري أحمد إبراهيم بجلطة في المخ

وكانت آخر أعمال إبراهيم الفنية مسلسل "الطاووس" عام 2021، وفيلم "وقفة رجالة" عام 2021. وشارك بأول عمل فني له في عام 1994 بفيلم "قدارة"، واشتهر بدوره في مسلسل "سلسال الدم".

وبلغت مسيرته السينمائية والدرامية أكثر من 80 عملا فنيا، أبرزها فيلم "الإرهابي، الريس عمر حرب، حظ سعيد، الفاجومي، وبونو بونو، بدل فاقد، الجزيرة، كلام في الحب، سلسال الدم الجزء الرابع، سلسال الدم الجزء الخامس، لدينا أقوال أخرى، يونس ولد فضة، تماسيح النيل، سليمان، نور مريم، جوز ماما مين، المواطن اكس، الزناتي مجاهد"، وغيرها من الأعمال الفنية.