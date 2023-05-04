إصابة الفنان المصري أحمد إبراهيم بجلطة في المخ
نُقل الفنان المصري أحمد إبراهيم إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنه مواطنه الفنان محمد علي رزق.
ووثّق رزق صورة للفنان أحمد إبراهيم عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وكتب عليها: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم.. أصيب بجلطة في المخ.. رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".
كما تمنى الفنان شريف إدريس السلامة لصديقه أحمد ابراهيم، وكتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ألف مليون سلامة يا أحمد.. ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب دعواتكم للصديق عشرة العمر الفنان أحمد إبراهيم".
وكانت آخر أعمال إبراهيم الفنية مسلسل "الطاووس" عام 2021، وفيلم "وقفة رجالة" عام 2021. وشارك بأول عمل فني له في عام 1994 بفيلم "قدارة"، واشتهر بدوره في مسلسل "سلسال الدم".
وبلغت مسيرته السينمائية والدرامية أكثر من 80 عملا فنيا، أبرزها فيلم "الإرهابي، الريس عمر حرب، حظ سعيد، الفاجومي، وبونو بونو، بدل فاقد، الجزيرة، كلام في الحب، سلسال الدم الجزء الرابع، سلسال الدم الجزء الخامس، لدينا أقوال أخرى، يونس ولد فضة، تماسيح النيل، سليمان، نور مريم، جوز ماما مين، المواطن اكس، الزناتي مجاهد"، وغيرها من الأعمال الفنية.