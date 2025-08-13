حكم نهائي بالحجز على أموال "روتانا" لصالح شيرين عبد الوهاب

في تطوّر لافت يشير إلى ذروة الخلاف القانوني المحتدم بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة "روتانا" للإنتاج الموسيقي، صدر حكم قضائي نهائي يقضي بالحجز التحفظي على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة داخل جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر طويلة من التراشق القانوني والتصريحات المتبادلة بين الطرفين، وسط جدل فني وقانوني شغل الرأي العام.

وأكد المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، أنّ تنفيذ الحجز تم فعلًا على أرصدة شركة "روتانا" في البنوك المصرية، تنفيذًا لحكم نهائي صادر عن المحكمة الاقتصادية يقضي بتعويض مالي لصالح موكلته، بعد أن ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية تجاهها.

وأكد قنطوش، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، أنه تم التحفظ على ما للمدين لدى الغير بموجب الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 2127 والصادر بتاريخ 5 فبراير/شباط من عام 2025 الجاري.

كما أوضح في بيانه أن الحكم جاء بعد أن قضت محكمة النقض بتغريم شركة روتانا مليوني جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، لافتًا أن المحكمة استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبد الوهاب مع روتانا، ما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في أغنيات الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ووفق وسائل إعلام مصرية، سددت الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 ملايين جنيه، كشرط جزائي لشركة روتانا بموجب شيك مقبول الدفع، نظير فسخ تعاقدها مع شركة روتانا سابقًا، إضافة إلى دفعها 3 ملايين جنيه أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك".