جهود لحماية حيوان "الدصيور الشمالي" من الانقراض

يهدف جهد تعاوني بين شركة "Colossal Biosciences" الرائدة في القضاء على الانقراض، وجامعة ملبورن في أستراليا إلى حماية الدصيور الشمالي من الانقراض، باستخدام الهندسة الوراثية لتعزيز مقاومته للحيوانات المفترسة السامة، وفق موقع "The Cool Down".

والدصيور الشمالي، هو حيوان جرابي أسترالي مهدد بالانقراض بسبب الآثار المدمرة لضفدع القصب الغازي.

ضفدع القصب

وتم تقديم ضفدع القصب في عام 1935 للسيطرة على الخنافس في حقول قصب السكر، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أكثر الأنواع الغازية إشكالية في أستراليا.

وتتكاثر هذه البرمائيات التي نشأت بكثرة في أمريكا الوسطى والجنوبية، بالبيض، حيث تضع الإناث ما بين 8000 إلى 30000 بيضة في المرة الواحدة..

وأدى تكاثرها السريع وطول عمرها، إلى جانب النظام الغذائي الذي يستهلك كل شيء تقريبًا في طريقها، إلى تعطيل النظم البيئية المحلية بشدة.

أما آلية الدفاع الأساسية لضفدع القصب فهي مادة سامة تكون قاتلة للعديد من الحيوانات المفترسة، بما في ذلك الدصيور الشمالي.

في حين أن بعض الأنواع المحلية قد بدأت في التكيف سلوكيًا وفسيولوجيًا مع وجود الضفدع، إلا أن الدصيور لم يكن محظوظًا، إذ فشلت الجهود حتى الآن في الحد من تراجع أعداد الدصيور بنسبة 75% منذ عام 1935.

ولمعالجة هذه المشكلة، يتجه العلماء إلى الهندسة الوراثية، إذ ينصب التركيز على "جين مضخة الصوديوم" الذي يمكن أن يزود الدصيورات بمقاومة سم الضفدع، الذي يثبط البروتين الضروري لتنظيم مستويات الصوديوم في الحيوانات الضحية، مما يؤدي إلى عواقب مميتة.

ومن خلال تعديل الحمض النووي لكائنات الدصيور ليشمل هذا الجين، يأمل الباحثون في منحه المقاومة اللازمة للبقاء على قيد الحياة في مواجهة ضفدع القصب.

وأوضح عالم بيئة الحياة البرية، جوناثان ويب، أنه "إذا كانت لدى الدصيورات المعدلة وراثيًا مقاومة كافية للسموم، فسيكون لديها فرصة كبيرة للنجاة من هجوم مفترس على ضفدع قصب.. بعد ذلك، إما أنهم يتعلمون تجنب الضفادع، أو قد يستغلونها كمصدر للغذاء، ما قد يساعد في السيطرة على آثار ضفدع القصب".

وفي عام 2020، نجح الفريق في استخدام تقنية التحرير الجيني "كريسبر" في إدخال مقاومة للسموم في خلايا الدونارت، وهو حيوان جرابي مماثل.