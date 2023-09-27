تقرير: ارتفاع أعداد القاصرين المدانين بجرائم جنسية في إسبانيا

أفاد تقرير المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، يوم الإثنين الماضي، بأن عدد الجرائم الجنسية التي يرتكبها القُصر قد تضاعف خلال الأعوام الخمسة الماضية، كما زاد عدد المدانين بتلك الجرائم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا بنسبة14.1% عام 2022، مقارنة مع عام 2021، وفق صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أنه تمت إدانة ما مجموعه 501 قاصرًا عام 2022؛ لارتكابهم جرائم جنسية، بينما كان هناك 3.201 بالغ مدانين بارتكاب تلك الجرائم في الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالبالغين، فقد ارتكبوا ما مجموعه 3.835 جريمة جنسية، من بينها 762 حالة اعتداء جنسي على قاصرين دون سن 16 عامًا، وفق التقرير.

وأضاف أنه من بين 636 جريمة جنسية ارتكبها قاصرون، كانت 61.2% منها عبارة عن اعتداءات جنسية على قاصرين دون سن 16 عامًا.