ميغان ماركل تُظهر عاطفتها بعد نفي الأمير ويليام مزاعم التنمر

تداولت تقارير إعلامية حالة عاطفية مرت بها ميغان ماركل بعد صدور بيان من الأمير ويليام ينفي فيه مزاعم التنمر، والتي كشف عنها الأمير هاري في سلسلة وثائقية حديثة.

وجاءت هذه التطورات في الجزء الخامس من مسلسل دوق ودوقة ساسكس الوثائقي على منصة نتفليكس، حيث تحدث الأمير هاري عن الخلافات العائلية التي نشأت بعد قرار الزوجين التخلي عن واجباتهما الملكية في أوائل 2020، خاصةً عقب قمة ساندرينجهام.

وأشار إلى وجود رواية مفادها أن دوق كامبريدج، الأمير ويليام، كان وراء اتهامات بالتنمر دفعتهما لمغادرة العائلة الملكية.

وقال هاري: "الجزء الأكثر حزنًا هو الخلاف الذي نشأ بيني وبين أخي، وأفهم أنه يشعر بالولاء للمؤسسة التي ينتمي إليها". وأضاف: "بعد الاجتماع، صدر بيان مشترك باسمي وباسم أخي ينفي مزاعم التنمر، ولم أُبلغ أو يُطلب مني الموافقة على هذا البيان".

وأفاد هاري بأن ميغان تأثرت بشدة عند سماعها بهذا البيان، حتى إنها انفجرت بالبكاء، مشيرًا إلى أن الأسرة الملكية فضّلت الكذب لحماية الأمير ويليام بدلاً من قول الحقيقة عنهما.

البيان المشار إليه، الذي ما زال موجودًا على الموقع الإلكتروني الخاص بعائلة ساسكس، تضمن توضيحًا بأن دوق ساسكس لم يكن على علم بإصداره، وجاء فيه: "في 13 يناير 2020، أصدر متحدث باسم الأمير ويليام والأمير هاري بيانًا مشتركًا ردًا على اتهامات التنمر التي زُعمت أنها سبب مغادرة الدوق والدوقة للعائلة الملكية".

في المقابل، أعرب معلقون ملكيون عن انتقاداتهم للزوجين بسبب الكشف المستمر عن الخلافات العائلية بشكل علني، مؤكدين أن ذلك ألحق ضررًا بصورة العائلة الملكية.

وقال الكاتب الملكي إد أوينز في بودكاست "أنقذوا الملك" لصحيفة "ميرور": "دوق ودوقة ساسكس كشفا أسرارهما الخاصة علنًا لسنوات، وهذا أضر كثيرًا برواية الحياة الأسرية السعيدة".