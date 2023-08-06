شهدت حضوراً لافتاً.. أمسية الشاعر الإماراتي علي الخوار تختتم الفعاليات الثقافية في "جرش"

وسط حضور كبير قرأ الشاعر الإماراتي علي الخوار، السبت، من قصائده في المركز الثقافي الملكي وسط العاصمة الأردنية عمان.

وتأتي أمسية الشاعر الخوار ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته الـ37. والتي تحمل شعار "ويستمر الفرح".

واستهل الخوار أمسيته التي اختتمت الفعاليات الثقافية في المهرجان بقصيدته الوطنية "لو يسألوني" وأهداها في بداية قراءاته لوطنه الإمارات، ثم ألقى قصيدة أهداها إلى الأردن بعنوان "مساء الشعر يا جرش".

وتميزت أمسية الخوار بالقصائد الغزلية التي تحولت إلى أغنيات لكبار نجوم الغناء العربي، أمثال: كاظم الساهر ومحمد عبده وحسين الجسمي وراشد الماجد وميحد حمد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وآخرون، ومنها: "عمرك سمعت بطير" و"فرس فرس" و"الجبل" و"لا تذكرني بحبك يا غلاتي"، قبل أن يختتم أمسيته بقصيدته المعروفة "دار النشامى"، وفقا لوكالة أنباء "بترا".