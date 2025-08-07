من الشاشة إلى المزاد.. سيف "شرير حرب النجوم" للبيع بسعر خيالي

عُرض سيف "دارث فيدر" الضوئي الشهير الذي استُخدم لقطع يد لوك سكاي ووكر في سلسلة أفلام "حرب النجوم"، في لندن قبل طرحه في مزاد علني في لوس أنجلوس أوائل أيلول/ سبتمبر.

وتُقدّر قيمة هذه القطعة بسعر يصل إلى ثلاثة ملايين دولار.

صرح براندون ألينغر، مدير العمليات في دار بروبستور للمزادات، لوكالة فرانس برس خلال عرضٍ لأهم القطع المعروضة في المزاد في لندن الأربعاء "إنها ببساطة قطعةٌ لا تُنسى من تاريخ السينما".

واستخدم دارث فيدر هذا السلاح في مشاهد قتالية حُفرت في الذاكرة الجماعية لمحبي السينما في فيلمي "ذي إمباير سترايكس باك" ("The Empire Strikes Back") عام 1980 و"ريتورن أوف ذي جيداي" ("Return of the Jedi") سنة 1983.

وخلال التصوير، استخدم ديفيد براوس، الممثل صاحب القناع الأسود، وممثل الحركات الخطرة بوب أندرسون نموذجين مختلفين، أحدهما دون شفرة مثبت بحزام، شخصية الشرير، والآخر مخصص لمشاهد القتال، بشفرة خشبية.

تُطرح في المزاد النسخة المستخدمة في القتال، ولكن دون شفرتها الخشبية، إذ تُعرض للبيع بعد أن احتفظ بها فرد أميركي لمدة 40 عاما.

وأكد الخبراء صحة القطعة بمقارنة خدوشها وانبعاجاتها بتلك التي ظهرت في الأفلام.

وعلى الرغم من قيمتها، تتكون القطعة من جزء من فلاش كاميرا قديم، أُضيفت إليه أجزاء مُستعادة، بما في ذلك آلة حاسبة.

وتشمل القطع الأخرى المعروضة في هذا المزاد الذي سيُقام من 4 إلى 6 أيلول/ سبتمبر، السوط والحزام وحافظة المسدس التي استخدمها هاريسون فورد في فيلم "إنديانا جونز أند ذي لاست كروزايد" (1989).

وهناك أيضا "جهاز تحليل عصبي" استخدمه العميلان جيه (ويل سميث) وكيه (تومي لي جونز) لمحو الذكريات في فيلم "مِن إن بلاك" (1997). وقد يُباع هذا الجسم المضيء، الذي لا تزال شاشته "ليد" LED تعمل، بسعر 150 ألف دولار.