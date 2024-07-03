أعلنت المغنية الأمريكية "بينك" إلغاء جولتها المقررة في بيرن في سويسرا، وذلك بعد تشديد الأطباء عليها بذلك، إثر مرورها بأزمة صحية.

وكان من المقرر أن تحيي نجمة البوب، البالغة 44 عامًا، حفلًا في بيرن، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، نشرت منشورًا عبر حسابها في "إنستغرام"، قدمت فيه اعتذارها عن الحفل، واضطرارها لإلغائه، لافتة إلى أنه بعد التشاور مع الطبيب، تبين عدم قدرتها على إحيائه.

وأكدت في المنشور أن جميع من حجزوا التذاكر لأجل حفلها، سيستردون أموالهم، معبرة عن "خيبة أملها"بسبب قرار الإلغاء.

أخبار ذات علاقة سيلين ديون تبكي بحرقة بعد إصابتها بنوبة تشنج مؤلمة (صور)

ولم تحدد المغنية "بينك" موعدًا جديدًا للحفل المقرر، في الوقت الذي لم ترد فيه أيضًا أي معلومات بشأن إمكانية حضورها في كوبنهاغن في الدنمارك، في السادس من يوليو الجاري، وذلك ضمن جولتها الغنائية "كرنفال الصيف".

وهذه ليست المرة الأولى، التي تضطر فيها المغنية الحائزة على جائزة "غرامي" لإلغاء جولة فنية، ففي الصيف الماضي أعلنت كذلك عن إلغاء جولتها الصيفية المقررة، بسبب أزمتها الصحية، المتعلقة بعدوى الجهاز التنفسي.

وألغت كذلك "بينك" كثيرًا من الحفلات السابقة بشأن "ظروف عائلية صحية"، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الوضع الصحي للمغنية الأمريكية.