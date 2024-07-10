لسبب غريب.. رجل يصطحب ثعبانا إلى المستشفى

في واقعة غير مألوفة، قرر رجل تعرض لعضة من ثعبان، اصطياده ثم اصطحابه معه إلى المستشفى.

ووفق موقع "news9live"، فقد تعرض رجل يدعى سوراج من مدينة ميرزابور الهندية لعضة ثعبان، فما كان منه إلا أن أمسكه من رقبته وحبسه في صندوق، قبل أن يقود دراجته مسافة 30 كيلومترا وصولا إلى المستشفى.

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وبعد أن دخل سوراج غرفة الطوارئ، فتح الصندوق وهو يقول للطبيب "هذا الثعبان عضني"، ما أثار ذعرا وهلعا بين أفراد الطاقم الطبي.

وفي التفاصيل، طلب أصحاب منزل من سوراج، وهو صياد ثعابين، القدوم إلى منزلهم لاصطياد ثعبان داخله، إلا أنه في أثناء محاولته الإمساك به تعرض لعضة منه.

وتمكن سوراج من الحصول على حقنة مضادة لسم الثعبان، وإعادة الكائن الخطير إلى الصندوق، حتى يهدئ من روع الطاقم الطبي، بعد تأكده من تلقي العلاج.