زيادة تاريخية في سكان كندا جرّاء هجرة قياسية

وأضافت الوكالة، أن الزيادة ساعدت كندا على الاحتفاظ بمكانتها كأسرع دول مجموعة السبع نموًا، فيما يعني أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.7 % مما قد يترتب عليه زيادة السكان إلى المثلين في نحو 26 عامًا.

وتعتمد كندا على الهجرة لدفع عربة اقتصادها، وتجديد شيخوخة السكان، وزادت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية الهجرة بشدة منذ توليها السلطة العام 2015.

وتقدم أوتاوا أيضًا برامج خاصة لاستقبال المتضررين مؤقتًا من أزمات مثل حرب أوكرانيا أو عدم الاستقرار في أفغانستان أو الزلازل في الآونة الأخيرة في تركيا وسوريا.

وفي العام 2022، استقبلت كندا 437180 مهاجرًا، وزاد عدد المقيمين غير الدائمين بنسبة صافية قدرها 607782 شخصًا، وجاء على موقع ستاتكان التابع لوكالة إحصاء كندا أن كلا الرقمين يمثلان أعلى المستويات المسجلة، ويعكسان "أهدافًا أعلى للهجرة وعامًا قياسيًا في معالجة طلبات الهجرة".

وتحصي الوكالة المقيمين الدائمين وغير الدائمين بالإضافة إلى المواليد الجدد في حساب أعداد السكان.

وتشهد كندا اتجاهًا تصاعديًا في إجمالي التوظيف، منذ سبتمبر/ أيلول، وذكرت وكالة الإحصاء في السابق أن المقيمين غير الدائمين مساهمون بارزون في هذه المكاسب.