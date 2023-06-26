بعد غياب.. ماجدة الرومي تحيي حفلاً لدعم طلاب لبنانيين وتنتقد المسؤولين

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء الأحد، حفلاً فنياً بعنوان "من أجل لبنان ومستقبل شبابه"، على مسرح جامعة "سيدة اللويزة"، والذي من المقرر أن يعود ريعه لدعم ومساندة طلاب الجامعة، وذلك بعد غياب عن جمهورها دام لسنوات.

وخلال الحفل، انتقدت الرومي بشدة المسؤولين في بلادها؛ معتبرة أنهم وراء ما وصل إليه لبنان، وأنهم "يفتقدون للإنسانية ودفعوا البلاد إلى الهاوية وخانوا الشعب"، مشيرة أن البلاد "لم تصل لما وصلت إليه بالصدفة".