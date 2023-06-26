بعد غياب.. ماجدة الرومي تحيي حفلاً لدعم طلاب لبنانيين وتنتقد المسؤولين
أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء الأحد، حفلاً فنياً بعنوان "من أجل لبنان ومستقبل شبابه"، على مسرح جامعة "سيدة اللويزة"، والذي من المقرر أن يعود ريعه لدعم ومساندة طلاب الجامعة، وذلك بعد غياب عن جمهورها دام لسنوات.
وخلال الحفل، انتقدت الرومي بشدة المسؤولين في بلادها؛ معتبرة أنهم وراء ما وصل إليه لبنان، وأنهم "يفتقدون للإنسانية ودفعوا البلاد إلى الهاوية وخانوا الشعب"، مشيرة أن البلاد "لم تصل لما وصلت إليه بالصدفة".
وأكدت صاحبة أغنية "خدني حبيبي" من على خشبة مسرح جامعة "سيدة اللويزة"، الذي شهد عودة الرومي بعد غياب لسنوات، أن بلادها "لا تزال منارة الشرق العربي والرائدة في كل مجال، وكل شبر في لبنان يحتفل بالحياة بالرغم من كل شيء".
وأعربت "أيقونة الغناء العربي" أن "لبنان عمره الأزل ومعه وقت لاسترجاع قراره الحر، وحتى ذلك الوقت يجب أن تكون راية الثقافة والفن والإعلام والعلم ترفرف رغم غياب سيادته واستقلاله".
وعلى ألحان رائعتها "عيناك ليال صيفية" وهتافات الجمهور، دخلت ماجد الرومي إلى حفلها الذي سيعود ريعه لمساعدة الطلاب على تأمين الأقساط الجامعية.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير وردد مع ماجدة أشهر أغانيها، مثل "يا ساكن أفكاري" و "أحبك جداً" و "الجريدة" و"مطرحك في قلبي" و "يا بيروت" وغيرها.