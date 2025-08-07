مشاكل ميغان القانونية قد تعرقل جهود هاري للتصالح مع عائلته

حذّر خبراء ملكيون من أن المشاكل القانونية التي تواجهها ميغان ماركل مع أختها غير الشقيقة، سامانثا ماركل، قد تؤثر سلبًا في حياة الأمير هاري ومساعيه لإنهاء الخلاف المستمر مع عائلته.

وفي تصريحات خاصة لشبكة "فوكس نيوز"، قال الخبير الملكي إيان بيلهام تيرنر، إن هذه المعركة القضائية قد تعرقل جهود دوق ساسكس لإعادة بناء علاقته مع العائلة الملكية.

وأضاف تيرنر أن العائلة المالكة شديدة الحساسية تجاه أي نزاعات قانونية في الولايات المتحدة قد تسيء إلى سمعتها.

وتعود القضية إلى عام 2022، عندما رفعت سامانثا ماركل دعوى قضائية تتهم فيها ميغان بتشويه سمعتها من خلال تصريحات أدلت بها في عدة مقابلات، من بينها اللقاء الشهير مع أوبرا وينفري.

وأسقط القاضي القضية بعد عامين مع عدم السماح بإعادة رفعها. غير أن سامانثا تقدمت أخيرًا بطلب لاستئناف الحكم.

وأوضح تيرنر أن هذا التطور قد "يُفسر على أنه تحرّك مقصود في توقيت حساس"، إذ يأتي بعد إلغاء عقد ميغان مع منصة نتفليكس، في وقت يحاول فيه الزوجان إصلاح علاقاتهما مع العائلة المالكة.

من جانبها، صرّحت الخبيرة البريطانية هيلاري فوردويتش بأن ميغان ليست في موقف قوي أمام شقيقتها في هذه القضية، مشيرة إلى أن الجدل القانوني لن يكون له وقع إيجابي على صورة ميغان ولا على سمعة العائلة الملكية، سواء أثبتت الاتهامات أو لا.

وتزايدت التكهنات، أخيرًا، حول احتمال عقد "مفاوضات سلام" بين الأمير هاري وأفراد عائلته، خاصة بعد تقارير عن اجتماع سري بين مساعدي الطرفين في لندن الشهر الماضي.

وبحسب ما نشرته فوكس نيوز، من المقرر عقد جلسة المرافعة الشفوية في 9 سبتمبر المقبل في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، بينما من غير المرجح أن تحضر ميغان شخصيًا الجلسة.



من ناحية أخرى، لا تزال دوقة ساسكس ميغان ماركل تعيش أجواء السعادة بعد الاحتفال بعيد ميلادها الثالث والأربعين، فقد وصفت عشاء عيد ميلادها بأنه من بين "أفضل خمس وجبات" تناولتها في حياتها.

وفي منشور شخصي على حسابها في إنستغرام، عبّرت ميغان عن امتنانها لزوجها وأصدقائها وعائلتها على "أجمل 24 ساعة"، لكنها خصّت بالذكر المطعم الذي أقامت فيه العشاء: مطعم Funke الإيطالي الشهير في بيفرلي هيلز، المملوك للشيف المعروف إيفان فنك.

وكتبت ميغان في منشورها: "هذا العشاء الليلة الماضية في @funke_la مع البراعة الطهوية لإيفان فنك وفريقه كان من بين أفضل خمس وجبات في حياتي.. مذهل بكل معنى الكلمة".

ورغم أنها لم تكشف تفاصيل الأطباق التي تذوقتها، فإن محبّي مطعم Funke يعرفون أنه يشتهر بالباستا المصنوعة يدويًا، والنكهات الإيطالية الأصيلة، والضيافة الراقية.

كما نشرت ميغان صورة لكعكة عيد الميلاد التي أطفأت شمعها، وزُينت بالزهور الجميلة، بينما ظلّت تفاصيل قائمة الطعام طيّ الكتمان.