كيف تقضي وقتًا أقل على هاتفك في 2023؟

وأشارت الأبحاث في أبريل الماضي إلى أن قطع استخدام هاتفك الذكي لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم يجعلك أقل قلقًا وأكثر رضًا عن الحياة، وأكثر عرضة لممارسة الرياضة.

ونستعرض في التقرير التالي بعضًا من نصائح الخبراء المتخصصين في المجالات الأسرية والنفسية والعلاجية بهذا الشأن، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حدد التطبيقات المسببة للمشكلة

يؤكد الخبراء أن التركيز على التطبيقات التي تقودك إلى التقاط هاتفك يعد خطوة أولى رائعة، ويوصون بوضع أهداف واقعية بدلًا من محاولة الانتقال مباشرة من قضاء 3 ساعات في اليوم إلى 3 دقائق.

ويرى الخبراء أن كل شخص لديه على الأقل تطبيق أو 3 تقضي على إرادته وتستهلك معظم وقته، لذا فإن الحل الأمثل هو إخفاء التطبيقات المستهلكة للوقت في مجلدات يصعب العثور عليها.

تخيل فوائد استغلال الوقت المهدر

ويؤكد خبراء أن قضاء ساعات في التحديق في هاتفك يضيع الوقت بلا فائدة، ويطالبون بتخيل ما يمكنك فعله بالوقت الإضافي الذي تقضيه عادة على هاتفك، والخبرات التي يمكن أن تحصل عليها.

ويطالب الخبراء بوضع الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها جانبًا، والتركيز على الأشياء التي يمكنك القيام بها؛ لأن الشعور بأنك تتحكم في حياتك ولست خاضعًا هو المفتاح.

ضع قواعد لاستخدام الأجهزة

يشدد الخبراء على ضرورة وضع الأسرة قواعد صارمة بشأن الوقت الذي يمكن فيه استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وإزالة أجهزة الأطفال عند عدم الحاجة إليها.

ويرى المختصون أن وضع حدود لاستخدام الأجهزة وإجبار أطفالك على الالتزام بتلك القواعد الزمنية سيجعلك أكثر التزامًا بتطبيقها على عاداتك الخاصة.