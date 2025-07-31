الرئيس اللبناني: نحتاج مليار دولار سنويا على مدى عشرة أعوام لدعم الجيش

logo
منوعات

جريمة تهز العراق.. شاب يقتل شقيقته بموافقة والدتها (صور)

جريمة تهز العراق.. شاب يقتل شقيقته بموافقة والدتها (صور)
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 7:08 ص

كشفت الشرطة العراقية عن جريمة قتل مروعة لامرأة في منزلها بمحافظة نينوى، بعدما حاولت أسرتها، وبينهم والدتها إظهار وفاتها بأنها ناجمة عن صعقة كهرباء.

69c71570-4488-4b96-8052-05553eb957ec

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن تحقيقات الشرطة بينت أن المرأة قتلت على يد شقيقها وبعلم والدتها، في منزلها بإحدى القرى التابعة لناحية المحلبية غرب مدينة الموصل، وقد أوقفتهما لإحالتهما للمحاكمة.

وأوضحت الوزارة أن شرطة نينوى كشفت الجريمة خلال أقل من 24 ساعة من وقوعها، بعد أن شاهد المحققون آثار ضرب وتعذيب على جثة المرأة بينما يزعم ذوو الضحية تعرضها لصعقة كهربائية.

وأضافت أن المرأة تعرضت للقتل من قبل شقيقها وبعلم والدتها، وقد حاولا التستر على الجريمة بأنها "قضاء وقدر" بسبب مشاكل وخلافات عائلية.

أخبار ذات علاقة

شاب يُضرم النار بمنزل عائلته ويتسبب بمصرع 3 في العراق

شاب يُضرم النار بمنزل عائلته ويتسبب بمصرع 3 في العراق

وأشاد مدونون عراقيون كثر بجهود الشرطة في كشف الجريمة رغم البلاغ الكاذب في سبب وقوعها.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة، الأم ونجلها مقيدا، بعد أن أُخفي وجهيهما، وسط سيل من ردود الفعل الغاضبة من قبل مدونين عراقيين متعاطفين مع الضحية، وقد طالب كثير منهم بعقوبات مشددة للأم وابنها القاتل.

9e5355a4-d12f-42b8-887a-56ea13a605f4

ولم يتضح إن كانت المرأة المقتولة، متزوجة أو لديها أطفال، كما لم يتضح السبب الدقيق للخلاف الذي قاد إلى مقتلها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC