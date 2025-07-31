جريمة تهز العراق.. شاب يقتل شقيقته بموافقة والدتها (صور)

كشفت الشرطة العراقية عن جريمة قتل مروعة لامرأة في منزلها بمحافظة نينوى، بعدما حاولت أسرتها، وبينهم والدتها إظهار وفاتها بأنها ناجمة عن صعقة كهرباء.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن تحقيقات الشرطة بينت أن المرأة قتلت على يد شقيقها وبعلم والدتها، في منزلها بإحدى القرى التابعة لناحية المحلبية غرب مدينة الموصل، وقد أوقفتهما لإحالتهما للمحاكمة.

وأوضحت الوزارة أن شرطة نينوى كشفت الجريمة خلال أقل من 24 ساعة من وقوعها، بعد أن شاهد المحققون آثار ضرب وتعذيب على جثة المرأة بينما يزعم ذوو الضحية تعرضها لصعقة كهربائية.

وأضافت أن المرأة تعرضت للقتل من قبل شقيقها وبعلم والدتها، وقد حاولا التستر على الجريمة بأنها "قضاء وقدر" بسبب مشاكل وخلافات عائلية.

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وأشاد مدونون عراقيون كثر بجهود الشرطة في كشف الجريمة رغم البلاغ الكاذب في سبب وقوعها.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة، الأم ونجلها مقيدا، بعد أن أُخفي وجهيهما، وسط سيل من ردود الفعل الغاضبة من قبل مدونين عراقيين متعاطفين مع الضحية، وقد طالب كثير منهم بعقوبات مشددة للأم وابنها القاتل.

ولم يتضح إن كانت المرأة المقتولة، متزوجة أو لديها أطفال، كما لم يتضح السبب الدقيق للخلاف الذي قاد إلى مقتلها.