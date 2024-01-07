تشان.. مصممة بريطانية تسوّق لمجوهرات "صديقة للبيئة"

ويعكس السوق المزدهر للمجوهرات المصنعة في المختبر اتجاهًا أوسع، مع معدل نمو سنوي يبلغ 20%، فقد دفع هذا القطاع الأرباح العالمية إلى مبلغ قدره 15 مليار دولار، كما أدى تدفق لاعبين جدد في الصناعة إلى انخفاض أسعار بيع الماس المزروع في المختبر؛ ما دفع العلامات التجارية إلى البحث عن التمايز من خلال إستراتيجيات التصميم المبتكرة.

وبعيدًا عن الإبداع، تعتبر الاستدامة سمة مميزة لتصاميم تشان؛ اذ إنها تختار بدقة الموردين الملتزمين باستخدام التكنولوجيا التي تلتقط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتخفف بشكل فعال من إطلاقها في الغلاف الجوي أثناء عملية إنتاج الماس، مؤكدة اتباعها منهج "التعامل بفعالية مع شيء سلبي وتحويله إلى شيء إيجابي“.