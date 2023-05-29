العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض

السعودية .. البدء برصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا خلال أيام

إرم نيوز

أعلنت السعودية البدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف تلك الإجراءات الجديدة إلى رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن السعودية، وستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات، وفقًا لـ"واس".

الرصد الآلي للمخالفات سيشمل عدم التزام الشاحنات بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو استخدام الهاتف

وقالت الوكالة إن مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد بن عبد الله البسامي، دشن "أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وإن تلك المخالفات التي سيتم رصدها إلكترونيًّا تشمل (القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة)".

العاصمة السعودية الرياض
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وأضافت أن الرصد الآلي للمخالفات سيشمل أيضًا "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، وتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة لذلك".

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