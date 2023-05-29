السعودية .. البدء برصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا خلال أيام

أعلنت السعودية البدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف تلك الإجراءات الجديدة إلى رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن السعودية، وستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات، وفقًا لـ"واس".