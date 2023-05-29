السعودية .. البدء برصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا خلال أيام

السعودية .. البدء برصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا خلال أيام
أعلنت السعودية البدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتهدف تلك الإجراءات الجديدة إلى رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن السعودية، وستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات، وفقًا لـ"واس".
وقالت الوكالة إن مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد بن عبد الله البسامي، دشن "أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونيًّا ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وإن تلك المخالفات التي سيتم رصدها إلكترونيًّا تشمل (القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة)".
وأضافت أن الرصد الآلي للمخالفات سيشمل أيضًا "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، وتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة لذلك".