بتهمة "التحريض على الفسق".. الحبس 3 سنوات للبلوغر "خالد الرسام"

أصدرت محكمة "الجنح الاقتصادية" بمحافظة "بني سويف"، جنوب مصر، اليوم السبت، حكمها بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على البلوغر خالد محمد أحمد، المعروف إعلاميًا باسم "خالد الرسام" بتهم "التحريض على الفسق والفجور وحيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص".

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، بعد بلاغ قانوني يتهمه بـ "نشر محتوى يخالف القيم الاجتماعية ويحرّض على الفسق والفجور عبر صفحاته على مواقع التواصل، وأبرزها تيك توك".

وتم توقيف المتهم بناءً على بلاغ رسمي تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام، يتهم فيه المُبلَّغ ضده بـ "إنتاج وبث محتوى يتعارض مع الأخلاق العامة عبر منصاته الإلكترونية، إضافة إلى ارتكاب أفعال مسيئة وخادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ نابية في مقاطع فيديو يتم تداولها على نطاق واسع".

وذكر المحامي في بلاغه أن "المتهم يروّج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسلوكات تخالف القوانين والأعراف، من خلال تصوير ونشر مقاطع تُشجّع على علاقات غير شرعية دون زواج، وتبنّي مفاهيم مثل (المساكنة) تحت غطاء حرية التعبير"، ما اعتبره المحامي تعدّيًا صريحًا على القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وأشار البلاغ كذلك إلى أن "المتهم يقوم بإدارة صفحات إلكترونية تُعدّ في حكم المنصات الإعلامية غير المرخّصة، ويستخدمها في تسهيل نشر محتوى يحرض على الفسق والفجور".

وأضاف أن "ما يُعرض في مقاطع المتهم لا يُمثّل سوى جزء بسيط من المحتوى الذي يُقدّمه بشكل يومي لجمهور واسع، خصوصًا من فئة الشباب والمراهقين".