"معالجي الأليف" مشروع إماراتي يعزز الصحة النفسية للأحداث

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، إطلاق مشروع "معالجي الأليف" لتعزيز الصحة النفسية للأحداث، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى مساعدة الأحداث الذين يعانون من مشاكل القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية والسلوكية من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة.

وقال العقيد بهيان حمد العامري، مدير إدارة رعاية الأحداث، إن المشروع يُعدُّ من ضمن المشاريع التطويرية غير المسبوقة على المستوى المحلي.

وأوضح أن الهدف من تطبيقه هو تحسين الحالة النفسية للأحداث الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية، من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة والتي أثبتت الدراسات دورها في هذا المجال.

ويسهم المشروع في تعزيز منظومة تأهيل الأحداث في شرطة أبوظبي بما يتناسب مع المعايير والممارسات العالمية الرائدة واستخدام البرامج المتطورة في هذا المجال.