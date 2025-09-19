هآرتس: العشرات يتظاهرون في غلاف غزة ضد مواصلة الحرب والشرطة تعتقل 4 مشاركين

logo
منوعات

إنقاذ شاب عراقي من الانتحار في اللحظات الأخيرة (فيديو)

إنقاذ شاب عراقي من الانتحار في اللحظات الأخيرة (فيديو)
محاولة انتحار المصدر: istock
قحطان العبوش
قحطان العبوش

نجح رجال أمن ودفاع مدني، في إنقاذ شاب عراقي من الانتحار، عبر إلقاء نفسه من سطح مبنى مرتفع بسبب خلاف مع زوجته.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادثة في مدينة كربلاء، الشاب يقف على حافة سطح مبنى مكون من ثلاثة طوابق، بينما يتفاوض معه رجال الأمن والدفاع المدني.

أخبار ذات علاقة

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب من محاولة انتحار بلبنان

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب لبناني حاول الانتحار (فيديو إرم)

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب اقتنع في نهاية المفاوضات بالعدول على الانتحار واستسلم لرجال الدفاع المدني.

وظهر الشاب في مقطع فيديو آخر محمولاً على كتف أحد رجال الأمن وقد فقد وعيه كما يبدو، لينقل للمستشفى لعلاجه.

وتجمع سكان الحي أسفل البناء لمشاهدة تلك اللحظات العصيبة التي انتهت بإنقاذ جارهم في نهاية الأمر.

أخبار ذات علاقة

Free Fire

انتحار طفل هندي بعد خسارته في Free Fire.. ما علاقة محمد رمضان؟ (فيديو)

ويسجل العراق حوادث انتحار كثيرة ضحاياها من الجنسين ومن مختلف شرائح المجتمع من متعلمين وموظفين ورجال أمن. بينما يقول مسؤولون حكوميون إنها ظاهرة تستوجب وضع حلول لها.

 وتتنوع دوافع الانتحار التي يتم التوصل إليها من قبل المحققين في العراق، بين دوافع اقتصادية، ضغوط عائلية، اضطرابات نفسية، وأحياناً عوامل اجتماعية معقدة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC