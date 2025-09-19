إنقاذ شاب عراقي من الانتحار في اللحظات الأخيرة (فيديو)

نجح رجال أمن ودفاع مدني، في إنقاذ شاب عراقي من الانتحار، عبر إلقاء نفسه من سطح مبنى مرتفع بسبب خلاف مع زوجته.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادثة في مدينة كربلاء، الشاب يقف على حافة سطح مبنى مكون من ثلاثة طوابق، بينما يتفاوض معه رجال الأمن والدفاع المدني.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب اقتنع في نهاية المفاوضات بالعدول على الانتحار واستسلم لرجال الدفاع المدني.

وظهر الشاب في مقطع فيديو آخر محمولاً على كتف أحد رجال الأمن وقد فقد وعيه كما يبدو، لينقل للمستشفى لعلاجه.

وتجمع سكان الحي أسفل البناء لمشاهدة تلك اللحظات العصيبة التي انتهت بإنقاذ جارهم في نهاية الأمر.

ويسجل العراق حوادث انتحار كثيرة ضحاياها من الجنسين ومن مختلف شرائح المجتمع من متعلمين وموظفين ورجال أمن. بينما يقول مسؤولون حكوميون إنها ظاهرة تستوجب وضع حلول لها.

وتتنوع دوافع الانتحار التي يتم التوصل إليها من قبل المحققين في العراق، بين دوافع اقتصادية، ضغوط عائلية، اضطرابات نفسية، وأحياناً عوامل اجتماعية معقدة.