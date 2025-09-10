مصر.. قتل زوجته وانتحر وأشعل النيران بالمنزل

في حادثة مأساوية هزت الرأي العام المصري، أقدم رجل على حرق زوجته، وذبح نفسه، من ثم أشعل النار بمنزله، ليموت معه سر ارتكاب تلك الجريمة.

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع محلية، تلقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية، بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق، بمحافظة الجيزة.

وسرعان ما تحركت فرق الدفاع المدني، تنسيقا مع قوات الشرطة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق التهم محتويات الشقة السكنية، كما عثر على جثة زوجين، قاطني الشقة محل البلاغ.

وفحص الطبيب الشرعي والنيابة العامة جثتي الزوجين وتبين أن الزوجة فارقت الحياة حرقًا، فيما بينت مناظرة جثة الزوج إصابته بجرح ذبحي بالرقبة.

ورجحت المعاينة الأولية لقوات الشرطة المصرية وجود خلافات أسرية بين الزوجين دفعت الزوج إلى حرق زوجته، من ثم ذبح نفسه وإضرام النيران في مسكنهما، ليفارق الحياة هو الآخر هربًا من المسائلة القانونية.

وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها.

