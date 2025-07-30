ميغان ماركل تسعى لتجديد عقدها مع "نتفليكس"

تسعى ميغان ماركل لإبرام صفقة جديدة مع منصة نتفليكس، قبل انتهاء عقدها الحالي بعد شهرين، رغم تراجع أداء بعض مشاريعها الأخيرة على المنصة.

وكان دوق ودوقة ساسكس وقّعا عقدا مع نتفليكس في عام 2020 بقيمة تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، نتج عنه عدة أعمال أبرزها الوثائقي "هاري وميغان" الذي حقق انتشارا واسعا، إلى جانب مسلسل "هاري بولو"، وأحدث أعمال ميغان "مع حبي، ميغان".

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ورغم أن مسلسلها الأخير، الذي أُطلق في مارس 2025، أثار اهتماما مع إطلاق علامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة As Ever، إلا أن بيانات نتفليكس أظهرت أن المسلسل لم يُدرج ضمن قائمة أكثر 300 عمل مشاهدة خلال النصف الأول من العام؛ إذ حقق 5.3 مليون مشاهدة فقط، وجاء في المرتبة 383.

وبينما تزايدت الشائعات حول إمكانية إنهاء التعاون بين نتفليكس والأمير هاري وميغان، نفت مصادر مقربة من المنصة هذه الأنباء، مؤكدة وجود صفقة جديدة قيد الإعداد. كما ذكرت مصادر لموقع Page Six، أن الزوجين بصدد توقيع اتفاقية تمنح نتفليكس حق النظرة الأولى لأعمالهما المستقبلية.

وأفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي لنتفليكس، تيد ساراندوس، لا يزال من الداعمين للثنائي، ويُجري لقاءات دورية معهما.

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ومن المقرر أن يعود برنامج With Love, Meghan في موسم ثانٍ خلال الخريف المقبل، رغم تباين الآراء حول موسمه الأول، الذي جمع بين تقديم النصائح الترفيهية والطهي إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ميندي كالينج.

ورغم تفاوت النجاح في بعض المشاريع، إلا أن نتفليكس لا تزال تُبدي اهتماما بمواصلة التعاون مع دوق ودوقة ساسكس.