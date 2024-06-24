"أخي باعني".. تصعيد جديد من شيرين عبد الوهاب ضد شقيقها

اتخذت الفنانة شيرين عبد الوهاب خطوة تصعيدية جديدة ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، وذلك بعد إصدارها بيانا رسميا تتهم فيه شقيقها بأنه " تآمر" عليها بالتزامن مع بثها مقطعا صوتيا تؤكد فيه أنه "باعها".

وتقدم المحامي ياسر قنطوش، الممثل القانوني للفنانة، ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها لاتهامه باستغلال توكيل قديم كانت شيرين وقعت عليه بموجب الأخوة بينهما، لكنه أساء استخدامه وتعاقد مع طرف ثالث دون علمها والذي استولى بدوره على حسابات "السوشيال ميديا" الخاصة بها.

وأوضح قنطوش في البلاغ، أن شقيق الفنانة تصرف في حقوقها بشكل غير مناسب، فاضطرت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وكانت الفنانة المصرية قالت إنها تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لها، وذكرت في بيان أنها سبق أن حرّرت توكيلين لشقيقها محمد سيد عبد الوهاب.