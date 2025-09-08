قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
إخلاء مبنى للركاب في مطار هيثرو بسبب "مواد خطرة"

مطار هيثروالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 6:15 م

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في لندن الاثنين إغلاق أحد مباني الركاب وإخلاءه مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث" لم تحدد طبيعته، بحسب" فرانس برس".

لكن وكالة "بلومبيرغ" نقلت تصريحات عن إدارة الإطفاء إلى أنه تم إخلاء المبنى في المطار، بسبب احتمالية وجود "مواد خطرة".

وكتبت الشركة المشغلة للمطار الدولي الرئيسي في المملكة المتحدة "الرجاء عدم التوجه إلى مبنى الركاب رقم 4"، مشيرة إلى أن العاملين "يقدمون المساعدة للركاب في الموقع"، مع تأكيدها أن "كل مباني الركاب الأخرى تعمل كالمعتاد". 

ويقع المطار وهو من الأكثر ازدحاما في العالم، في جنوب غرب لندن.

وطلب المطار من المسافرين عدم التوجه إلى مبنى المسافرين. وشوهدت حشود من المسافرين في الخارج.

 

