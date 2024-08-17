يعم الغموض حول الحالة الصحية للفنان المصري تامر شلتوت، بعد أن خضع صباح اليوم السبت لعملية جراحية دقيقة، دون الكشف عن طبيعتها.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان على موقع "فيسبوك"، صورة له من داخل المستشفى.

وجاءت الصورة مع تعليق يقول: "دعواتكم للفنان تامر شلتوت، تجرى له الآن عملية جراحية دقيقة وحالته حرجة جدا، دعواتكم أن يخرج من غرفة العمليات بخير، اللهم اشفه وعافة يا رب العالمين".

دعواتكم للفنان/ تامر شلتوت... تجري له الان عملية جراحية دقيقة وحالته حرجة جدا . دعواتكم ان يخرج من غرفة العمليات بخير . اللهم اشفيه وعافيه يارب العالمين Posted by ‎Tamer Shaltout - تامر شلتوت‎ on Friday, August 16, 2024

وكشف أحد أصدقاء الفنان عبر "فيسبوك" أن حالة الأخير حرجة، دون الكشف عن تفاصيل العملية، رافضًا الرد على أسئلة متابعيه حول حالته الصحية.

وتواصل مراسل "إرم نيوز" في مصر مع الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، التي أكدت خضوع شلتوت لعملية جراحية دقيقة، رافضة الكشف عن تفاصيل العملية، الأمر الذي أثار حالة من الغموض حول حالته الصحية.

وكان آخر أعمال الفنان تامر شلتوت مسلسل "حق عرب"، الذي شارك في بطولته، وعرض في الموسم الرمضاني الماضي، كما شارك في الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، الذي جرى عرضه في الموسم نفسه.