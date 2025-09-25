اعتقال مساعد معلم رشّ رذاذ "رائحة كريهة" داخل مدرسة أمريكية

أعلنت السلطات في ولاية كارولاينا الجنوبية القبض على مساعد معلم بعد اتهامه باستخدام رذاذ غازات داخل مدرسة ثانوية؛ ما تسبب في أضرار مالية وصحية.

وقال مكتب شرطة مقاطعة فلورنسا إن المساعد، ألكسندر لويس، 32 عاما، رشّ الرذاذ عدة مرات في مدرسة ويست فلورنس الثانوية بين 25 أغسطس و19 سبتمبر؛ ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة وتسبب في مشاكل تنفسية لبعض الطلاب.

وبحسب مجلة People، أوضح البيان أن الرذاذ، الذي تم شراؤه عبر الإنترنت لمحاكاة رائحة البراز، أدى إلى تعطيل الدراسة وإثارة حالة من الفوضى. واضطرت المدرسة لدفع نحو 55 ألف دولار لإصلاح نظام التكييف وتعويض الأضرار الناتجة عن الحادث.

وأفادت قناة ABC 15 News أن العديد من الطلاب عانوا من الغثيان والدوار والصداع، فيما أكد بعض أولياء الأمور أن أبناءهم اضطروا للبقاء في المنازل بسبب الأعراض الصحية.

وأُلقي القبض على لويس في 20 سبتمبر، ويواجه تهما تشمل إزعاج المدارس وإلحاق أضرار متعمدة بالممتلكات تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار. ويُحتجز حاليا بكفالة قدرها 1090 دولارا، على أن يمثل أمام المحكمة في 15 أكتوبر القادم.

وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال جاريا، وأنه قد تُوجه إلى لويس تهم إضافية.