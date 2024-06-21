عريس يمني يحيل حفل زفافه إلى مأتم في شبوة (صورة)

أقدم عريس في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، على قتل أحد أقاربه خلال مشاركته في حفل زفافه، أثناء إطلاق العريس الرصاص من سلاحه الشخصي تعبيراً عن الفرح.

وذكرت مصادر يمنية أن "العريس وخلال إطلاقه الرصاص في الهواء، احتفالاً بزفافه، خرجت رصاصة دون قصد، من مسدسه الشخصي، على مستوى منخفض".

وأضافت المصادر أن "الرصاصة استقرت في بطن أحد الضيوف، والذي كان يجلس في الجانب المقابل له، ليفارق الحياة على الفور".

وبحسب المصادر فإن "الضحية من أبناء قبيلة لقموش في مديرية حبان جنوب محافظة شبوة، وانتقل خصيصاً إلى مديرية رضوم جنوب شرق المحافظة، للمشاركة في حفل عرس أحد أقاربه، قبل أن يلقى حتفه".