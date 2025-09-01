الأمير ويليام "غير سعيد" باحتمال لقاء الملك تشارلز والأمير هاري

أفادت تقارير بأن الأمير ويليام يشعر بالتردد حيال احتمال لقاء والده، الملك تشارلز، مع شقيقه الأصغر الأمير هاري خلال زيارته المقبلة إلى المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يحضر هاري، الذي تخلى عن واجباته الملكية عام 2020، حفل توزيع جوائز "ويل تشايلد" لعام 2025، وهي مؤسسة خيرية يرعاها الملك، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها والده، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميًا.

وفي حال حدوث اللقاء، سيكون أول اجتماع يجمع بين هاري والملك تشارلز منذ فبراير 2024، وسط توترات مستمرة داخل العائلة المالكة.

وبحسب صحيفة "ذا ديلي بيست"، نقل صديق مقرب عن ويليام قوله إنه يرى اللقاء "فكرة سيئة"، مضيفًا أن الأمير البالغ من العمر 43 عامًا يحترم سلطة والده في اتخاذ قراراته، لكنه يعتقد أن مواجهة شقيقه هاري، 40 عامًا، ليست مناسبة في الوقت الحالي.

ولم يُصدر ويليام أي تعليق رسمي حول الخلاف المزعوم مع هاري أو زيارة الأخير المقبلة، فيما امتنع الملك تشارلز عن التعليق على احتمال اللقاء.

يُذكر أن علاقة تشارلز وهاري شهدت توترًا مؤخرًا، خاصة بعد تصريح الأمير هاري لإذاعة "بي بي سي" في مايو الماضي بأن والده "لا يتحدث" معه، وذلك على خلفية قضية استئناف قضائي ضد وزارة الداخلية بشأن تخفيض حقوقه الأمنية، والتي خسرها الأمير في النهاية.