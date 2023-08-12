رحلة إلى "بيلوبونيز" اليونانية أرض الأساطير والأبطال اليونانيين القدامى

أما المسرح القديم في "إبيداوروس" الذي تم بناؤه خلال القرن الرابع قبل الميلاد، والذي لا يزال تقام فيه عروض المسرحيات القديمة خلال فصل الصيف، فهو يُعد موقعًا رائعًا، وتجربة لا ينبغي تفويتها إذ يتمتع بهندسة صوتية لا مثيل لها حتى بالمعايير الحديثة.

ومن المعالم المهمة مدينة " كورنث " القديمة التي كانت واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في العصور القديمة، ومركزًا ثقافيًا وتجاريًا خلال فترة الحكم الروماني، فيها الكثير من الحفريات الأثرية وأنقاض مبانٍ، ومعابد مثل معبد "أبولو" الذي يقع على تل منخفض، وتم بناؤه، في العام 540 قبل الميلاد، والذي لم يبقَ منه سوى 7 أعمدة متجانسة من الحجر الجيري.