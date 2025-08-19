مصر.. التحقيق بوفاة طفل تناول "نودلز" دون طهي

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بالتحفظ على صاحب محل تجاري للتحقيق معه في واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد تناوله 3 أكياس نودلز دون طهي.

وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات شملت جمع بيانات عن محل البيع وسجلات شراء الطفل للمنتجات، وأخذ عينات من النودلز وتحليلها في مختبر متخصص لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك وما إذا كانت سببا مباشرا للوفاة.

وتلقت قوات قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة الطفل بحالة إعياء شديدة عقب تناوله النودلز داخل منزله، قبل أن يفارق الحياة بعد ساعات قليلة في حادثة صادمة أثارت حالة من الحزن والجدل في المنطقة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين العثور على جثة الطفل كاملة الملابس، دون وجود أي إصابات جسدية ظاهرة؛ ما دفع النيابة العامة لإصدار قرار بنقل الجثة إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

كما وجهت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة استكمال التحقيقات، واستدعاء شهود العيان وأولياء الأمور، وفحص كاميرات المراقبة القريبة من المحل التجاري.