طاقتك الإبداعية تنشط حيثما يذهب انتباهك

هل تعلم أن طاقتك الإبداعية تنشط حيثما يتجه انتباهك؟. إذا كنت تعرف هذا، فهل تسعى لأن تعيش بوعي كامل بهذه الحقيقة في حياتك اليومية من أجل اختيار الاتجاه الذي تمنحه لقوتك الإبداعية؟.

لا يمكننا بالتأكيد أن ننكر أن الأسرة البشرية (جميع شعوب العالم) تعرضت للخداع والسيطرة والاستغلال على مدى قرون بأبشع الطرق الممكنة.

ومع ذلك إذا ظلت أرواحنا وعقولنا وطاقتنا الإبداعية الفردية والجماعية تركز على آثام الماضي وأهواله وآلامه، فلا يمكننا أبدًا التحرك نحو مستقبل أفضل.

ما دامت طاقتنا الإبداعية لا يمكن أن تكون نشطة إلا في كل لحظة من لحظاتنا الحاضرة (الآنية) في نفس المكان الذي نضع فيه انتباهنا في هذه اللحظات بالذات، فمن الضروري أن نكون يقظين، وأن نبقى مركزين على الحاضر، لأن هذا هو المكان الذي نُخصِب فيه جوهرَ الحياة الذي سيتجسد في عالمنا المادي.