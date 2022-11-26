طاقتك الإبداعية تنشط حيثما يذهب انتباهك
هل تعلم أن طاقتك الإبداعية تنشط حيثما يتجه انتباهك؟. إذا كنت تعرف هذا، فهل تسعى لأن تعيش بوعي كامل بهذه الحقيقة في حياتك اليومية من أجل اختيار الاتجاه الذي تمنحه لقوتك الإبداعية؟.
لا يمكننا بالتأكيد أن ننكر أن الأسرة البشرية (جميع شعوب العالم) تعرضت للخداع والسيطرة والاستغلال على مدى قرون بأبشع الطرق الممكنة.
ومع ذلك إذا ظلت أرواحنا وعقولنا وطاقتنا الإبداعية الفردية والجماعية تركز على آثام الماضي وأهواله وآلامه، فلا يمكننا أبدًا التحرك نحو مستقبل أفضل.
ما دامت طاقتنا الإبداعية لا يمكن أن تكون نشطة إلا في كل لحظة من لحظاتنا الحاضرة (الآنية) في نفس المكان الذي نضع فيه انتباهنا في هذه اللحظات بالذات، فمن الضروري أن نكون يقظين، وأن نبقى مركزين على الحاضر، لأن هذا هو المكان الذي نُخصِب فيه جوهرَ الحياة الذي سيتجسد في عالمنا المادي.
باختصار، هذا هو المكان الذي نخلقه، لنجعل "هنا والآن" مُشبَعَين بالهدوء والسلام والفرح والسعادة، أنت لا تحتاج إلى عناصر خارجية حتى تعيش وتتمتع بحالة داخلية هادئة ومطمئنة داخلك، استخدم خيالك وانتقل بعقلك إلى أي شيء يمكن أن يقودك إلى الشعور بها، اعلم أنه من حالتنا الداخلية فقط نخلق مستقبلنا.
إذًن، دعونا نتخلص من الخوف من المستقبل، فلنكن ببساطة يقظين ومثابرين في الحفاظ على رؤية حياتية صحية وسعيدة ملفوفة بمشاعر طيبة، حتى نكون على ثقة من أن كل ما يلي سيكون مساويًا للسلام والفرح والسعادة التي نرتجيها في حياتنا اليومية.
دعونا نتذكر أنه مجرد تمرين يمكن ممارسته ودمجه في حياتنا اليومية بشكل دائم.
جرب هذا يوميًا، ستتغير حياتك، وعالمك، من النور في داخل كل واحد منا يولد العالم الجديد الذي يبدو أن البعض ينتظره دون أن يدرك أنه يجب عليه المشاركة فيه أولًا من خلال تعديل ارتجاجاته.
الأرض مكتفية بذاتها
الأرض مكتفية ذاتيًا، لأن الله يرعاها باستمرار، في الواقع لا "تحتاج الأرض إلينا نحن البشر" حقًا، لكننا بالتأكيد بحاجة إليها.
طبعًا إذا احترمناها واهتممنا بها بدلًا من نهبها، ستكون قادرة على إعطائنا بوفرة وإلى الأبد كل ما هو ضروري للحياة، وستصبح مرة أخرى الجنة التي قُدّر لها أن تكون.
العالم الجديد، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "lesmotspositifs" يعني ولادة إنسانية جديدة ستتجسد بدورها في كائنات بشرية جديدة أكثر حكمة، وأكثر عدلًا، وأكثر احترامًا وأكثر محبة وتسامحًا.
العالم الجديد، مثل القديم، هو نحن، وقَدَمٌ في هذا العالم وقَدَمٌ في ذاك العالم لا يمكن أن يدوم إلا لفترة محدودة، عندما تصبح الفجوة كبيرة جدًا سيتعين علينا حتمًا أن نختار بشكل نهائي: عالم ثلاثي الأبعاد أو عالم خماسي الأبعاد، العبودية أو الحرية، الظلام أو النور.
في عمق التجربة نحن أحرار تمامًا، لأن حريتنا تأتي إلينا من الله، أن تفقد حريتك الإلهية يعني أنك تقبل بأن تكون عبدًا بتخليك طوعًا عن حقوقك الإلهية لكي تخضع لقوانين ومراسيم يمليها البشر.
هل حدّدت اختيارك؟
هل ترغب في الارتقاء وعيًا وتردّدات؟، الرغبة وحدها لا تكفي. من الضروري اتخاذ الإجراءات الداخلية والخارجية بشكل صحيح أكثر فأكثر كل يوم، مع خطوة في كل مرة لاختبار الارتقاء الضروري للانتقال إلى العالم الجديد.
• أفعال داخلية: رؤية الحياة والأفكار والسيناريوهات الذهنية والارتجاجات.
• أفعال خارجية: أقوال وكتابات ومواقف وعادات وسلوكيات
لا تبحث عن الكمال، وعلى الخصوص لا تشترطه على نفسك، لأنه لا يمكن تحقيقه في هذا العالم، فكر جيدًا واسأل نفسك: لو كان كل شيء كمالًا في هذا العالم فأين ستكون التجربة؟، بدلًا من ذلك ابحث عن أي شيء يمكن أن يجلب لك حالة داخلية صحية، واعلم أنها لا تستقر فيك إلا من خلال الخيارات الصحيحة والأفعال السليمة.
أنت لا تستطيع أن تختار أفكارك وكلماتك وأفعالك فحسب، بل عليك أن تفعل وأن تتبناها، لأن هذه هي الطريقة التي يشتغل بها جوهرك، اختر في كل لحظة في حياتك.
لذا جدد واستعد قوتك، تعلّمْ وتدرّبْ على كيفية التعامل مع هذه القوة بشكل جيد، اتخذ خيارات أعلى وأعلى حتى تنشط طاقتك الإبداعية في أعلى المجالات التي يمكنها هي وحدها أن تجلب لك السلام والفرح والسعادة والصحة والعلاقات الصحية والوفرة، ليس فقط التي تريدها ولكن التي تستحقها والتي هي في متناول يدك، لأنك أصلًا كائن خلاق ومبدع بلا حدود.
كل شيء يتحرك ويجري في داخلك أولًا وقبل كل شيء، الأرضية الإبداعية داخلية، أمّا الخارج فهو الحصاد، تحلَّ بالشجاعة للدخول إلى أعماق نفسك حتى تصبح سيد مصنع الإبداع هذا الذي يعمل على مدار الساعة لخدمتك.
أعط توجيهات صحية، وقم باختيارات حكيمة، وقدّم أوامر ممتعة حتى يأتي إليك ما تريد أن تحصل عليه في حياتك.